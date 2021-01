Riparte “Ogni mattina” su Tv8 | da domani con una nuova formula

Leggi su 361magazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo una breve pausa, da lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 ritorna il programma mattutino di Tv8 con unacompletamente rivisitata, innovativa eAl comando della trasmissione è stata confermata Adriana Volpe, la quale sarà circondata da una serie di ospiti fissi con i quali interagirà nell’arco dipuntata. Stavolta il programma tralascia tutta la parte legata all’informazione per concentrarsi sull’intrattenimento puro. Il rinnovamento di “” non è avvenuto indolore. Non ci sarà più il giornalista Alessio Viola, infatti, ma alcuni degli spazi sono stati riconfermati e vi sono molte novità. Tra le riconferme c’è Giovanni Ciacci che, oltre alle oramai conosciute pagelle, si occuperà di due nuove rubriche: “Il calendario di Ciacci” che ha l’intento di essere la ...