Riapertura scuole superiori, si può tornare in presenza fino al 75%: c'è l'ok del Comitato tecnico scientifico (Di domenica 17 gennaio 2021) Anche le scuole superiori potranno tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75%. È quanto stabilito dagli esperti del Comitato tecnico scientifico, riunitisi d'urgenza questa mattina, su ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, il CTS dà il via libera: si può tornare in presenza. Le ultime notizie Orizzonte Scuola La socialità che manca ai giovani. Recenti fatti di cronaca dimostrano la crescente insofferenza dei giovani

Mancano i dialoghi nei corridoi della scuola, le chiacchiere davanti all’entrata, le pause in comune ai cambi dell’ora, e la ricerca di nuove amicizie nei momenti della ricreazione.

