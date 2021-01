Riapertura scuole | Salvini Lega | “Sulla base di cosa ci dicono che gli istituti sono sicuri?”

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il leader della, Matteo, risponde così al parere del Comitato Tecnico Scientifico che ha dato il via libera per il ritorno in classe. L'articolo .

RaiNews : Le scuole superiori possono riprendere in presenza nelle zone gialle e arancioni al 50% da lunedì e fino al 75% com… - repubblica : Riapertura scuole, il Cts convoca una riunione urgente - fanpage : #Scuole, convocato d'urgenza il #cts per discutere sulla riapertura - orizzontescuola : Riapertura scuole, Salvini: “Sulla base di cosa ci dicono che gli istituti sono sicuri?” - longagnani : @SandraM0027 @Pietro_Praglio @FranciNiccheri @sambuccoa @stanzaselvaggia Ormai lo dice pure il Comitato Tecnico Sci… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75%. E' questo il parere espresso oggi dagli esperti del Comitato tecnico ...Scuola, riunione convocata d'urgenza tra Cts e il ministro Speranza per la riapertura: le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal ...