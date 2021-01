Riapertura scuole, Ronzulli (Forza Italia): “Nessuna programmazione, zero visione, solo incapaci al governo” (Di domenica 17 gennaio 2021) "A meno di 24 ore dal ritorno alle lezioni in presenza per la metà degli studenti delle superiori, oltretutto in sole 4 regioni, il governo ci ripensa e convoca il Cts. Ancora confusione, scaricabarile, incertezza e un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti di studenti, presidi, insegnanti e personale scolastico in generale che non sanno più se domattina dovranno andare a scuola o restare ancora a casa". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021) "A meno di 24 ore dal ritorno alle lezioni in presenza per la metà degli studenti delle superiori, oltretutto in sole 4 regioni, ilci ripensa e convoca il Cts. Ancora confusione, scaricabarile, incertezza e un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti di studenti, presidi, insegnanti e personale scolastico in generale che non sanno più se domattina dovranno andare a scuola o restare ancora a casa". L'articolo .

