Riapertura scuole, riunione urgente del CTS alle 11 su richiesta del governo (Di domenica 17 gennaio 2021) riunione d'urgenza del Comitato Tecnico Scientifico su richiesta del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. All’ordine del giorno è il tema della Riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021)d'urgenza del Comitato Tecnico Scientifico sudel ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. All’ordine del giorno è il tema delladelle. L'articolo .

All’ordine del giorno è il tema della riapertura delle scuole. Il Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri (Dpcm) entrato in vigore il 16 gennaio prevede la riapertura delle scuole ...

Tre contagiati a Portopalo ma il sindaco chiude le scuole, “docenti provenienti da Comuni infetti”

Nonostante Portopalo di Capo Passero, a sud di Siracusa, sia quasi un Comune Covid free, il sindaco ha disposto lo stesso la chiusura di tutti gli istituti scolastici. Il timore è per i professori pro ...

