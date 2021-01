Riapertura scuole, il Cts: "Responsabilità dei governatori" (Di domenica 17 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per la Riapertura delle scuole superiori. Ma la scelta spetta ai governatori Le scuole posso riaprire e se, contrariaramente a quanto stabilito con l'ultimo Dpcm, i governatori dovessero decidere di tenerle chiuse "dovranno assumersi la Responsabilità politica delle loro scelte". E' questa la sentenza del Cts al termine della riunione d'urgenza richiesta dal governo nella mattinata di domenica 17 gennaio. "scuole possono riaprire" L'incontro col Comitato tecnico scientifico è nata da un'iniziativa delle Regioni per fare chiarezza su una delle questioni più spinose delle ultime settimane: la scuola. Secondo gli esperti del Cts, bisogna garantire "la didattica in presenza ove ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per ladellesuperiori. Ma la scelta spetta aiLeposso riaprire e se, contrariaramente a quanto stabilito con l'ultimo Dpcm, idovessero decidere di tenerle chiuse "dovranno assumersi lapolitica delle loro scelte". E' questa la sentenza del Cts al termine della riunione d'urgenza richiesta dal governo nella mattinata di domenica 17 gennaio. "possono riaprire" L'incontro col Comitato tecnico scientifico è nata da un'iniziativa delle Regioni per fare chiarezza su una delle questioni più spinose delle ultime settimane: la scuola. Secondo gli esperti del Cts, bisogna garantire "la didattica in presenza ove ...

