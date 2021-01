Repubblica: Napoli-Fiorentina, Gattuso rinuncia al turnover (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Napoli deve a tutti i costi vincere con la Fiorentina per agganciare la zona Champions. Per questo motivo, scrive Repubblica Napoli, Gattuso “rinuncerà di conseguenza al turn over”. In porta ci sarà Ospina. Sulla linea difensiva, complice la squalifica di Di Lorenzo, sarà la volta di Hysaj. Mentre al centro della difesa, accanto a Koulibaly, torna Manolas, ristabilito dopo l’infortunio. A centrocampo per forza di cose, dopo la positività di Fabian, toccherà a Demme affiancare Bakayoko. Il quotidiano scrive che anche se lo spagnolo non fosse risultato contagiato, il tedesco “avrebbe comunque vinto il ballottaggio”. In attacco Lozano, Zielinski e Insigne saranno alle spalle di Petagna. Mertens è pronto a entrare dalla panchina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Ildeve a tutti i costi vincere con laper agganciare la zona Champions. Per questo motivo, scrive“rinuncerà di conseguenza al turn over”. In porta ci sarà Ospina. Sulla linea difensiva, complice la squalifica di Di Lorenzo, sarà la volta di Hysaj. Mentre al centro della difesa, accanto a Koulibaly, torna Manolas, ristabilito dopo l’infortunio. A centrocampo per forza di cose, dopo la positività di Fabian, toccherà a Demme affiancare Bakayoko. Il quotidiano scrive che anche se lo spagnolo non fosse risultato contagiato, il tedesco “avrebbe comunque vinto il ballottaggio”. In attacco Lozano, Zielinski e Insigne saranno alle spalle di Petagna. Mertens è pronto a entrare dalla panchina. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid La Repubblica Napoli, la festa di Sant'Antonio tra Covid, cippi e la chiesa restaurata

Dopo sei anni, domenica 17 gennaio le celebrazioni per il patrono del fuoco e degli animali domestici tornano nell'edificio sacro di via Foria ...

Cinema, Carpentieri e Renzi fratelli nella Napoli crepuscolare del film "Santa Lucia"

Un'odissea della memoria di un uomo cieco dalle atmosfere alla Borges in una Napoli invernale e cupa in "Santa Lucia", film di esordio di Marco Chiappetta. Renato Carpentieri è Roberto, un ...

Dopo sei anni, domenica 17 gennaio le celebrazioni per il patrono del fuoco e degli animali domestici tornano nell'edificio sacro di via Foria ...

Un'odissea della memoria di un uomo cieco dalle atmosfere alla Borges in una Napoli invernale e cupa in "Santa Lucia", film di esordio di Marco Chiappetta. Renato Carpentieri è Roberto, un ...