Report Coronavirus nel mondo di Domenica 17 Gennaio 2021

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,17, si sono registrati oltre 93.819.952 di casi e 2.008.273 decessi. Come ogni, vi pubblichiamo il nostroaggiornato. Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi 60 giorni) Casi per 1 milione di persone Decessi Tutto il93.819.952 Nessun dato 12.066 2.008.273 Stati Uniti 23.612.055 240.925 71.648 392.529 India 10.542.841 15.158 7.749 152.093 Brasile 8.393.492 69.198 39.716 208.246 Russia 3.483.531 24.294 23.739 63.558 Regno ...

I cittadini vaccinati sono oltre 1 milione, per la precisione 1.059.294 secondo i dati del 16 gennaio forniti alle ore 10.45, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento ...Covid Lombardia, il bollettino di oggi sabato 16 gennaio: 2134 casi e 78 morti, aumentano i ricoveri. In Lombardia sono registrati 2.134 nuovi casi di Coronavirus su 35.317 tamponi effettuati. Posti l ...