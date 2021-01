Renzi: "Imbarazzante il tentativo di buttare questa crisi su di me" (Di domenica 17 gennaio 2021) “Il tentativo di buttare questa crisi di Governo su di me, sui rapporti con il Pd e con il presidente del Consiglio sta diventando Imbarazzante. Noi abbiamo detto delle cose, abbiamo detto che la ricostruzione della casa dopo la pandemia non sta funzionando, cambiamo delle cose? Non abbiamo fatto una battaglia con il Pd, Conte o il M5S. Davanti a questa richiesta i nostri amici e compagni di strada hanno fatto spalllucce”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. “Noi non abbiamo mai pensato che l’obiettivo fosse ‘cacciare Conte’. Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte. C’era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis. Non ho niente contro Conte ma se per sei mesi provi a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) “Ildidi Governo su di me, sui rapporti con il Pd e con il presidente del Consiglio sta diventando. Noi abbiamo detto delle cose, abbiamo detto che la ricostruzione della casa dopo la pandemia non sta funzionando, cambiamo delle cose? Non abbiamo fatto una battaglia con il Pd, Conte o il M5S. Davanti arichiesta i nostri amici e compagni di strada hanno fatto spalllucce”. Lo dice il leader di Italia viva Matteonel corso di ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. “Noi non abbiamo mai pensato che l’obiettivo fosse ‘cacciare Conte’. Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte. C’era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis. Non ho niente contro Conte ma se per sei mesi provi a ...

RaffaeleFitto : Quello che sta accadendo fra #Renzi e #Conte è imbarazzante, ma se @FratellidItalia chiede di andare a votare è IRR… - carlo_masera : RT @HuffPostItalia: Renzi: 'Imbarazzante il tentativo di buttare questa crisi su di me' - OttaviDeborah : RT @Virus1979C: Renzi: 'Imbarazzante il tentativo di buttare la crisi su di me. Mio obiettivo non è cacciare #Conte'. ??????????????????????????????????????????… - fbaruffol99 : RT @cirobuonajuto: @matteorenzi #mezzorainpiù 'Imbarazzante il tentativo di buttare questa crisi su di me. Obiettivo non è cacciare Conte m… - justlearnnread : RT @lucadecarolis: 'il tentativo di buttare il peso della crisi su di me è imbarazzante'. lo ha detto davvero #Renzi #mezzorainpiu -