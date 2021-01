Renzi “Conte senza Italia Viva non ce la fa” (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – senza Italia Viva Conte non ce la fa, serve una coalizione con un ruolo centrale per il Pd. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera. Se Conte ottenesse 161 voti al Senato, dice Renzi, “sarebbe un atto di chiarezza. E riconoscerei il successo parlamentare per il premier. Al momento da Palazzo Chigi sono molto attivi sui social dove – lo riconosco – sono degli autentici fuoriclasse, anche usando uno stile che mi fa rabbrividire e inquietare. Le aule parlamentari tuttavia sono fatte di deputati e senatori, non di followers. E raggiungere il quorum della maggioranza assoluta mi sembra difficile. Se in Senato Conte avrà 161 voti, rispetteremo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –non ce la fa, serve una coalizione con un ruolo centrale per il Pd. Lo ha detto il leader di, Matteo, intervistato dal Corriere della Sera. Seottenesse 161 voti al Senato, dice, “sarebbe un atto di chiarezza. E riconoscerei il successo parlamentare per il premier. Al momento da Palazzo Chigi sono molto attivi sui social dove – lo riconosco – sono degli autentici fuoriclasse, anche usando uno stile che mi fa rabbrividire e inquietare. Le aule parlamentari tuttavia sono fatte di deputati e senatori, non di followers. E raggiungere il quorum della maggioranza assoluta mi sembra difficile. Se in Senatoavrà 161 voti, rispetteremo il ...

