Renzi "Conte senza Italia Viva non ce la fa" (Di domenica 17 gennaio 2021) Non teme che alcuni parlamentari possano lasciarla? Ieri un deputato è tornato nel Pd. "Ogni giorno leggo di fughe da Italia Viva raccontate dai media con la drammaticità di un esodo biblico " risponde Renzi " La realtà è che da quando siamo partiti abbiamo registrato quarantanove arrivi e due ...

