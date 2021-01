Regno Unito, cura dei tumori: osservato in azione il Dna a 4 eliche. Italia protagonista (Di domenica 17 gennaio 2021) osservato per la prima volta in azione il Dna a quadrupla elica, che potrebbe giocare un ruolo importante nei tumori: il risultato è stato ottenuto grazie a speciali sonde fluorescenti, che permettono di evidenziare come questa rara forma di Dna interagisca con le altre molecole nelle cellule viventi. La tecnica, che potrà accelerare la ricerca di nuovi farmaci anticancro, è pubblicata sulla rivista Nature Communications da un gruppo britannico guidato dall’Imperial College di Londra. Nella nuova scoperta l’Italia è protagonista. Lo studio, infatti, porta la firma anche dei ricercatori Rosa Maria Porreca e Paolo Cadinu, entrambi in Inghilterra per lavoro. Il Dna a quadrupla elica (chiamato anche G-quadruplex) inoltre fu individuato nelle cellule umane otto anni fa dalla ricercatrice ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021)per la prima volta inil Dna a quadrupla elica, che potrebbe giocare un ruolo importante nei: il risultato è stato ottenuto grazie a speciali sonde fluorescenti, che permettono di evidenziare come questa rara forma di Dna interagisca con le altre molecole nelle cellule viventi. La tecnica, che potrà accelerare la ricerca di nuovi farmaci anticancro, è pubblicata sulla rivista Nature Communications da un gruppo britannico guidato dall’Imperial College di Londra. Nella nuova scoperta l’. Lo studio, infatti, porta la firma anche dei ricercatori Rosa Maria Porreca e Paolo Cadinu, entrambi in Inghilterra per lavoro. Il Dna a quadrupla elica (chiamato anche G-quadruplex) inoltre fu individuato nelle cellule umane otto anni fa dalla ricercatrice ...

