Raiola ha preparato la strategia | Inter | Milan e Juventus battute?

Leggi su serieanews

(Di domenica 17 gennaio 2021)sonoessate a Donyell Malen, attaccante del Psv, ma Minopotrebbe portarlo a peso d’oro in Germania Il futuro di Donyell Malen potrebbe essere in Bundesliga e non in Italia. Sull’attaccante olandese del Psv è forte l’esse del Borussia Dortmund che pensa al classe 1999 olandese per sostituire Sancho. Mino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.