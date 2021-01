Rai 1 | variazioni di palinsesto | saltano Clerici | Bortone e Il Paradiso delle Signore

(Di domenica 17 gennaio 2021) Antonella- E' Sempre Mezzogiorno Significativediin casa Rai 1 nella giornata di domani, lunedì 18 gennaio 2021. A dispetto di quanto previsto,alcuni dei principali appuntamenti del daytime della rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta. La programmazione di Rai 1 andrà in onda regolarmente con Unomattina e Storie Italiane. A seguire, non ci saranno Antonellacon E’ Sempre Mezzogiorno, Serenacon Oggi è un altro Giorno e Il. Al loro posto, dalle 12.00, spazio all’intervento del premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati – e successivo dibattito – in merito all’attuale situazione politica italiana, entrata in crisi con l’uscita dal Governo di ...

Adnkronos

