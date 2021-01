Quel terribile e freddo ricordo della Russia. Pablo Chavarria racconta: “Si giocava a -22. Avevo le gambe gonfie ma i tifosi erano a petto nudo!” (Di domenica 17 gennaio 2021) Pablo Chavarria, attuale calciatore del Malaga, può vantare diversi club importanti in carriera e diversi Paesi visitati grazie ai suoi trasferimenti. Dal Belgio, alla Francia oltre ovviamente la Spagna, suo luogo attuale. Tanti campionati conosciuti e tanti ricordi legati ad alcune partite. In occasione di un'intervista rilasciata a YouTube Argentinos en Málaga, il giocatore si è soffermato in modo particolare su due momenti: una gara giocata contro lo Zenit quando vestiva la divisa dell'Anderlecht e una partita, più recente, contro il Barcellona, ai tempi del Maiorca.I ricordi di Chavarriacaption id="attachment 1080967" align="alignnone" width="1024" Pablo Chavarria (Instagram Pablo Chavarria)/captionParte dal principio Chavarria e ricorda qualcosa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021), attuale calciatore del Malaga, può vantare diversi club importanti in carriera e diversi Paesi visitati grazie ai suoi trasferimenti. Dal Belgio, alla Francia oltre ovviamente la Spagna, suo luogo attuale. Tanti campionati conosciuti e tanti ricordi legati ad alcune partite. In occasione di un'intervista rilasciata a YouTube Argentinos en Málaga, il giocatore si è soffermato in modo particolare su due momenti: una gara giocata contro lo Zenit quando vestiva la divisa dell'Anderlecht e una partita, più recente, contro il Barcellona, ai tempi del Maiorca.I ricordi dicaption id="attachment 1080967" align="alignnone" width="1024"(Instagram)/captionParte dal principioe ricorda qualcosa ...

ItaSportPress : Quel terribile e freddo ricordo della Russia. Pablo Chavarria racconta: 'Si giocava a -22. Avevo le gambe gonfie ma… - dr3w_94_ : RT @tigrottae: quando Maria ha detto che Filippo ha donato alla ragazza una sorta di luce in quel periodo terribile per lei vi giuro mi si… - FrancyGwen : RT @tigrottae: quando Maria ha detto che Filippo ha donato alla ragazza una sorta di luce in quel periodo terribile per lei vi giuro mi si… - Dersuzala3 : @Anpinazionale Mio padre conobbe questo straordinario partigiano e ricordo con commozione i racconti che riguardava… - cchevuoichesia : RT @tigrottae: quando Maria ha detto che Filippo ha donato alla ragazza una sorta di luce in quel periodo terribile per lei vi giuro mi si… -