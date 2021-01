Quanti soldi ha guadagnato Marta Bassino con la seconda vittoria di Kranjska Gora? Cifra di lusso E nella classifica dei premi…

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021)è l’incarnazione vivente del gigante in questo preciso momento storico: quattro vittorie stagionali in questa specialità, nelle cinque prove disputate fino a oggi ha messo sempre il proprio sigillo, tranne in un’occasione quando non portò a termine lamanche (ma anche in quella circostanza era in lizza per l’affermazione). La piemontese è entrata in una nuova dimensione e ora domina in lungo e in largo in gigante, mettendo in fila tutte le avversarie con distacchi imbarazzanti. L’azzurra è la grande protagonista della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino, è in testa alladi specialità ed è terza in quella generale. Uno show di rara bellezza della 24enne, che nel giro di 24 ore ha saputato infilare una spettacolare doppietta a: la pista ...