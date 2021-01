“Quando l’ho vista la prima volta ho detto ‘è lei la quella che voglio’”: Lapo dolcissimo a Domenica In (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ stato tra i grandi protagonisti della puntata odierna di ‘Domenica In’. Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, è stato intervistato a lungo da Mara Venier durante la punatata di ‘Domenica In’ del 17 gennaio. Una intervista per parlare dell’impegno della fondazione Laps nata per sostenere i minori e contrastare situazioni di disagio, ma anche della sua vita privata – ivi compreso il rapporto con la compagna Joanna Lemos. Una intervista in cui Elkann si è raccontato, a cuore aperto:”La mia vita era sempre stata incentrata sull’io, ora è incentrata sul noi”. Dal canto suo, la padrona di casa Mara Venier, ha raccontato: “Sei un nipotino al quale voglio bene. Ti sono sempre stata vicina, nei momenti difficili come in quelli più belli. In ogni vita, ci sono cadute ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ stato tra i grandi protagonisti della puntata odierna di ‘In’.Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, è stato interto a lungo da Mara Venier durante la punatata di ‘In’ del 17 gennaio. Una interper parlare dell’impegno della fondazione Laps nata per sostenere i minori e contrastare situazioni di disagio, ma anche della sua vita privata – ivi compreso il rapporto con la compagna Joanna Lemos. Una interin cui Elkann si è raccontato, a cuore aperto:”La mia vita era sempre stata incentrata sull’io, ora è incentrata sul noi”. Dal canto suo, la padrona di casa Mara Venier, ha raccontato: “Sei un nipotino al quale voglio bene. Ti sono sempre stata vicina, nei momenti difficili come in quelli più belli. In ogni vita, ci sono cadute ...

