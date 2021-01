Pure Di Battista plaude al premier e alle scelte dei dem. “Mi auguro tutta la vita che Conte stia dentro al Movimento” (Di domenica 17 gennaio 2021) “I miei colleghi con cui parlo mi dicono sempre ‘guarda che su alcune cose in realtà tu sei troppo duro’ ma ho sempre considerato i partiti politici tradizionali responsabili di alcune cose che non andavano, e ho sempre pensato che M5s forte e compatto potesse farli tornare sulla retta via”. A dirlo, a una domanda sul Pd, è Alessandro Di Battista (nella foto), in un’intervista a Tpi.it. Un’apertura importante di Di Battista nei confronti del Pd. Ma il pentastellato riserva attenzioni anche al premier: “Con Conte ho un rapporto leale, gli ho sempre detto quando qualcosa non mi piaceva, ora gli dico: Forza, perché sono stati costretti a gestire qualcosa di estremamente complicato”. E sull’eventualità diventi leader del M5s dice: “Lo deciderà lui, io mi auguro tutta la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) “I miei colleghi con cui parlo mi dicono sempre ‘guarda che su alcune cose in realtà tu sei troppo duro’ ma ho sempre considerato i partiti politici tradizionali responsabili di alcune cose che non andavano, e ho sempre pensato che M5s forte e compatto potesse farli tornare sulla retta via”. A dirlo, a una domanda sul Pd, è Alessandro Di(nella foto), in un’intervista a Tpi.it. Un’apertura importante di Dinei confronti del Pd. Ma il pentastellato riserva attenzioni anche al: “Conho un rapporto leale, gli ho sempre detto quando qualcosa non mi piaceva, ora gli dico: Forza, perché sono stati costretti a gestire qualcosa di estremamente complicato”. E sull’eventualità diventi leader del M5s dice: “Lo deciderà lui, io mila ...

