Puglia | freezer monti dauni Meteo | maltempo | allerta neve per foggiano e zone della Murgia

Leggi su noinotizie

(Di domenica 17 gennaio 2021) Faeto -5, Orto di Zolfo -6. Paesi e località di rilevazioneche hanno reso dati simili ad un, in nottata, la zona deial confine trae Campania. Anche all’alba situazione-temperatura ben sotto lo zero, lì ed in altrecollinari o montuoseprovincia di Foggia.pere qualche precipitazione nevosa si è verificata, anche. Sottozero anche labarese, con Altamura e Gravina inintorno ai -3 eprotezione civile anche per quei territori. In valle d’Itria, a Martina Franca nella notte -1 grado e a Locorotondo situazione simile.costiere, adriatiche e ...