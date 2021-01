Pronostici Serie A/ Quote, Napoli favorito sulla Fiorentina (18^ giornata) (Di domenica 17 gennaio 2021) Pronostici Serie A: le Quote e le previsioni sulle partite della 18^ giornata. Dopo il derby di Roma il programma prosegue con altri tre anticipi, si chiuderà con il Monday Night. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)A: lee le previsioni sulle partite della 18^. Dopo il derby di Roma il programma prosegue con altri tre anticipi, si chiuderà con il Monday Night.

infobetting : Cagliari-Milan (18 gennaio 20:45): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Spal-Reggiana (lunedì 18 gennaio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - tuttocampo : Serie D - 12° e 14° turno in campo alle 14:30: I pronostici - tuttocampo : La Serie D 12° e 14° turno in campo alle 14:30. I pronostici - infoitsport : Cittadella-Ascoli, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Pronostici Serie Pronostici Serie A 20/21 di Invictus: 18ª giornata Calcio e Finanza Pescara-Cremonese, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming

Detto questo si può benissimo optare per la giocata sull’1x+Multigol 1-5 quotata a 1,58 da GoldBet (bonus di benvenuto 50€). Il pronostico. Andando a parlare del pronostico della sfida, si tratta di u ...

Scommesse, pronostici domenica: Multigol in Inter-Juve @2.05 e Over Atalanta @1.90, le nostre 15 schedine

I pronostici domenica proseguono con la seconda delle quattro ... Ottima la combo di Snai: 1 + Multigol 3-5 @2.00. Passiamo alla nostra Serie B, con lo scontro al vertice tra Empoli-Salernitana.

Detto questo si può benissimo optare per la giocata sull’1x+Multigol 1-5 quotata a 1,58 da GoldBet (bonus di benvenuto 50€). Il pronostico. Andando a parlare del pronostico della sfida, si tratta di u ...I pronostici domenica proseguono con la seconda delle quattro ... Ottima la combo di Snai: 1 + Multigol 3-5 @2.00. Passiamo alla nostra Serie B, con lo scontro al vertice tra Empoli-Salernitana.