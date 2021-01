Probabili formazioni Inter Juventus/ Quote: Lukaku contro CR7, duello tra bomber (Di domenica 17 gennaio 2021) Probabili formazioni Inter Juventus: Quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A attesa questa sera a San Siro. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A attesa questa sera a San Siro.

TUTTOB1 : Serie B, Pescara-Cremonese: le probabili formazioni - infoitsport : Diretta Atalanta-Genoa ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - infoitsport : Diretta Atalanta-Genoa ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Atalanta-Genoa, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - Fantacalcio : Atalanta-Genoa, le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A della 18^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Sassuolo-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv. Caputo unica punta, torna Gervinho

Torna il derby dell'Emilia Sassuolo-Parma . Calcio d'inizio alle 15 del 17 gennaio alla Mapei Arena per il 18esimo turno della serie A.

Modena-Virtus Verona, "Canarini" per il titolo d'inverno

Di seguito le probabili formazioni del confronto che potrete seguire tramite il LIVEMATCH di Tuttoc.com a partire dalle ore 17 circa: MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; ...

Torna il derby dell'Emilia Sassuolo-Parma . Calcio d'inizio alle 15 del 17 gennaio alla Mapei Arena per il 18esimo turno della serie A.Di seguito le probabili formazioni del confronto che potrete seguire tramite il LIVEMATCH di Tuttoc.com a partire dalle ore 17 circa: MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; ...