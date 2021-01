Prandelli |  «Chiedo scusa ai tifosi | abbiamo subito 6 tiri e abbiamo preso 6 gol | tutti imparabili»

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nel post partita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina Cesare. “Vince la tecnica, i tempi di gioco, ma i primi gol lipresi quando avevamo la palla.sbagliato,perso 6-0 senza neanche un ammonito e la cosa mi fa riflettere. E’ difficile commentare la partita.in porta e6 gol,ai, non mi era mai capitato. Bisogna lavorare e stare zitti”. Più arrabbiato o deluso? “Quando perdi e perdi di brutto devi avere una reazione ...

MatteoDovellini : Prandelli: 'Chiedo scusa ai tifosi, non mi era mai capitato ma purtroppo capita. Dobbiamo lavorare e stare zitti'. #Fiorentina #Prandelli - violapresses : - cn1926it : #Fiorentina, #Prandelli: “Su questa sconfitta c’è da riflettere, presi sei tiri e sei gol. Chiedo scusa ai tifosi” - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Sei gol su sei tiri, senza un ammonito, chiedo scusa ai tifosi, zitti e lavoriamo' https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Sei gol su sei tiri, senza un ammonito, chiedo scusa ai tifosi, zitti e lavoriamo' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli Chiedo

Agenzia ANSA

FIORENTINA PRANDELLI - Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina ha commentato ai microfoni Sky Sport la pesante sconfitta contro il Napoli. Le sue ...(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “Chiedo scusa ai nostri tifosi: abbiamo perso 6-0 e non abbiamo nessun ammonito”. Lo dice Cesare Prandelli, dopo il crollo della sua Fiorentina in casa del Napoli. “Il terzo go ...