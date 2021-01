Prandelli | «Abbiamo subito sei tiri e preso sei gol | chiediamo scusa ai tifosi»

(Di domenica 17 gennaio 2021) Cesareha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bruttissima sconfitta contro il Napoli: le parole del tecnico viola Cesareha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bruttissima sconfitta contro il Napoli. Le parole del tecnico viola. MATCH – «Il cinismo non vince, vince la tecnica. I primi gol lipresi con la palla noi.sbagliato tanti contrasti, potevamo anche pareggiare ma è difficile commentare questa partita.seisei gol. Chiedoai, non mi era mai capitato ma purtroppo capita. Dobbiamo lavorare e stare zitti». DELUSO O ARRABBIATO – «Arrabbiato perché quando stai perdendo di brutto una reazione fisica e caratteriale ci deve essere. All’inizio ...

