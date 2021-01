Prada Cup, perché American Magic ha scuffiato? Bruni: “Da bolina a traverso, randa tocca sartia”. E l’audio di Barker… (Di domenica 17 gennaio 2021) perché American Magic ha scuffiato durante la regata contro Luna Rossa, valida per la Prada Cup? Come mai l’imbarcazione statunitense si è cappottata in acqua e ha rischiato di affondare nella baia di Auckland? Queste sono le domande che gli appassionati di vela si stanno facendo al termine della terza giornata di regate in Nuova Zelanda, dove va in scena la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Un motivo tecnico ufficialmente acclarato non c’è ancora, ma l’espertissimo Gabriele Bruni ha provato a dare una risposta durante una diretta Facebook del Giornale della Vela. Il fratello di Francesco, uno dei due timonieri di Luna Rossa (l’altro è l’australiano James Spithill), è il tecnico della Nazionale Italiana di Nacra17 e ha ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021)hadurante la regata contro Luna Rossa, valida per laCup? Come mai l’imbarcazione statunitense si è cappottata in acqua e ha rischiato di affondare nella baia di Auckland? Queste sono le domande che gli appassionati di vela si stanno facendo al termine della terza giornata di regate in Nuova Zelanda, dove va in scena la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Un motivo tecnico ufficialmente acclarato non c’è ancora, ma l’espertissimo Gabrieleha provato a dare una risposta durante una diretta Facebook del Giornale della Vela. Il fratello di Francesco, uno dei due timonieri di Luna Rossa (l’altro è l’australiano James Spithill), è il tecnico della Nazionale Italiana di Nacra17 e ha ...

Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - Gazzetta_it : Prada Cup: American Magic si ribalta in regata, Luna Rossa si salva #Prada Cup #Vela - Corriere : Coppa America, Ineos Uk batte Luna Rossa nella 3° giornata di Prada Cup - setteetrentuno : RT @lunarossa: Heading into Round Robin 2 of the #PradaCup 17.01.21 2 races scheduled today against ???? and ???? Nella terza giornata di PRA… - LaSerebella : RT @lunarossa: Heading into Round Robin 2 of the #PradaCup 17.01.21 2 races scheduled today against ???? and ???? Nella terza giornata di PRA… -