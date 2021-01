Prada Cup, le previsioni meteo per le prossime regate. Luna Rossa troverà ancora vento forte dal 22 al 24 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Proseguirà nel prossimo fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 gennaio, l’edizione 2021 della Prada Cup di vela, con le imbarcazioni che continueranno nel round robin che ha fatto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup. Secondo le attuali previsioni meteo, sul campo di regata gli equipaggi, così come accaduto oggi, troveranno vento molto sostenuto. Secondo quanto riportato da “weather.com“, infatti, le condizioni dovrebbero essere molto simili nei tre giorni di gare. All’orario della partenza della prima regata in ciascuno dei tre giorni, potrebbe esserci qualche nuvola nel cielo, con possibilità di precipitazioni che però sono ridotte al minimo. La temperatura si aggirerà attorno ai 22-23°C, mentre il vento sarà sostenuto, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Proseguirà nel prossimo fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24, l’edizione 2021 dellaCup di vela, con le imbarcazioni che continueranno nel round robin che ha fatto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup. Secondo le attuali, sul campo di regata gli equipaggi, così come accaduto oggi, troverannomolto sostenuto. Secondo quanto riportato da “weather.com“, infatti, le condizioni dovrebbero essere molto simili nei tre giorni di gare. All’orario della partenza della prima regata in ciascuno dei tre giorni, potrebbe esserci qualche nuvola nel cielo, con possibilità di precipitazioni che però sono ridotte al minimo. La temperatura si aggirerà attorno ai 22-23°C, mentre ilsarà sostenuto, ...

