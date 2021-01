Prada Cup | American Magic salvata dal naufragio! Patriot ha rischiato di affondare Prua danneggiata

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ha dell’incredibile quanto accaduto nella regata odierna dellaCup tra Luna Rossa ed. L’imbarcazione statunitense, nettamente in vantaggio all’imbocco dell’ultimo lato di poppa, ha provato una virata intorno alle boe mentre viaggiava intorno ai 45 nodi. A quel punto una brusca folata di vento ha investito, facendo impennare in maniera impressionante l’imbarcazione a stelle e strisce che, dopo alcune spaventose oscillazioni, è planata nell’oceano sul suo lato sinistro! VIDEOsi ribalta, scuffia incredibile inCup. Luna Rossa sfrutta il regalo I soccorsi sono stati immediati. Si sono mobilitati la polizia, i subacquei, la guardia costiera, nonché gli stessi team che prendono parte alla competizione, compresi i defender ...

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella regata odierna della Prada Cup tra Luna Rossa ed American Magic. L’imbarcazione statunitense, nettamente in vantaggio all’imbocco dell’ultimo lato di poppa, ...Una vittoria e una sconfitta per Luna Rossa nella terza giornata della Prada Cup. L'imbarcazione italiana dopo essere stata sconfitta ancora da Ineos, che vuole vincere e sembra attrezzatissima per ...