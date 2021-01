Prada Cup | American Magic rischia di saltare le prossime regate Danni ingenti per Patriot che ha rischiato di affondare

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021)si sta leccando le ferite dopo una domenica davvero da incubo. La pesantissima scuffiata chesi è presa nel corso della regata diCup contro Luna Rossa ha lenito il morale degli statunitensi, spaventati dallo schianto sull’acqua quando erano lanciati verso la vittoria contro gli italiani. L’equipaggio è tornato in albergo sano e salvo, ma la barca è giunta sottocoperta in condizioni disastrose: sono servite più di due ore per recuperarla dall’acqua e soltanto per un soffio si è evitato l’inabissamento nella baia di Auckland. Ripercorriamo le operazioni di salvataggio dell’imbarcazione statunitense, incappata nella quarta sconfitta in altrettantedisputate in questa competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Potenti ...