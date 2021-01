Portimonense-Belenenses lunedì | ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 17 gennaio 2021) Si sfidano i due peggiori attacchi del campionato: insieme i due club hanno segnato la miseria di quindici gol in tredici partite. In compenso però la difesa ospite, con soli undici gol subiti, sta lavorando bene. I padroni di casa hanno conquistato sette punti nelle ultime sei partite, perdendo sempre in trasferta, per cui nel InfoBetting: Scommesse Sportive e