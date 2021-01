Pomezia | le “Delizie gluten free” | il bar | forno e pasticceria con prodotti esclusivamente senza glutine

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 gennaio 2021) Aha aperto un’attività dedicataai. Si tratta del bar,“Le” situato in Via dei Castelli Romani al civico 24 dedicato a persone celiache e intolleranti al. «Tutto parte da un’esperienza personale: io sono celiaco e so bene quanto è importante trovare alimenti “adatti” per questo tipo di alimentazione. Si tratta di una problematica sempre più diffusa, per questo abbiamo deciso di aprire questo locale», ci racconta uno dei proprietari. «Produciamo dolci di ogni tipo, pane fresco, pizza e fritti, pasta all’uovo. Non solo. Prepariamo rinfreschi, chiaramente per quando sarà di nuovo possibile, con pizze rustici e ...