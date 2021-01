Poliziotti come maiali, Gianna Nannini si scusa: il video della mia canzone è stato travisato (Di domenica 17 gennaio 2021) Gianna Nannini si scusa dopo giorni di polemiche per il video della sua canzone L’aria sta finendo. Nel video a un certo punto si vedono dei Poliziotti con il volto di maiali. Immagini che hanno fatto infuriare le forze dell’ordine. Gianna Nannini: mi scuso, video travisato “Mi scuso, mi dispiace veramente che sia stato travisato”. Lo ha detto Gianna Nannini, ospite a ‘Domenica In’. “Sono meravigliata – ha aggiunto la cantante – che un video uscito un mese e mezzo fa abbia creato adesso questo putiferio, non ci posso credere. Né io né il regista Luca Lumaca avevamo intenzione di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 gennaio 2021)sidopo giorni di polemiche per ilsuaL’aria sta finendo. Nela un certo punto si vedono deicon il volto di. Immagini che hanno fatto infuriare le forze dell’ordine.: mi scuso,“Mi scuso, mi dispiace veramente che sia”. Lo ha detto, ospite a ‘Domenica In’. “Sono meravigliata – ha aggiunto la cantante – che unuscito un mese e mezzo fa abbia creato adesso questo putiferio, non ci posso credere. Né io né il regista Luca Lumaca avevamo intenzione di ...

