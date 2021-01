‘Politica e verità’, la nota del consigliere Parente sulle ultime vicende locali (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Renato Parente, in merito alle ultime vicende politiche locali: “Ho avuto difficoltà ad iniziare questo mio contributo su quanto ho letto in queste ultime ore sulla vicenda Mastella/crisi di governo/finanziamento bando delle periferie: cercavo un legame, un ragionamento che fosse in grado di tenere insieme politica e verità. Politica e verità: due termini che quasi sempre sono in contraddizione. Come si fa ad immaginare che un politico dica la verità? Non ci crede nessuno! In genere, si pensa che il Potere dica bugie al popolo per conservare il suo dominio e i movimenti. E che i giovani, o almeno quelli animati da buona volontà e speranze, si oppongano ad esso cercando affannosamente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladelcomunale Renato, in merito allepolitiche: “Ho avuto difficoltà ad iniziare questo mio contributo su quanto ho letto in questeore sulla vicenda Mastella/crisi di governo/finanziamento bando delle periferie: cercavo un legame, un ragionamento che fosse in grado di tenere insieme politica e verità. Politica e verità: due termini che quasi sempre sono in contraddizione. Come si fa ad immaginare che un politico dica la verità? Non ci crede nessuno! In genere, si pensa che il Potere dica bugie al popolo per conservare il suo dominio e i movimenti. E che i giovani, o almeno quelli animati da buona volontà e speranze, si oppongano ad esso cercando affannosamente ...

LegaSalvini : LA VERITÀ DELL'ONOREVOLE GRILLINO. TERZO GOVERNO IN TRE ANNI: 'SIAMO COME LA DC' - g_brescia : Questa è l'informazione che viene data da alcuni giornali come @Libero_official. Si tratta di un articolo di qualch… - ManlioDS : C'è poco da chiacchierare su situazioni fantomatiche intorno al Governo, la verità è solo una: in questo momento l'… - Pevianigianluc2 : @repubblica In effetti, il PD dovrebbe capire che verità politiche non esistono tra i pentastellati. Gente come Ren… - DiegoSpacca : @fattoquotidiano @Snaporaz92 @marcotravaglio la verità è che il @Mov5Stelle si è adeguato ai suoi avversari diventa…

