Più servizi e meno costi nella Pubblica Amministrazione (Di domenica 17 gennaio 2021) Con il Recovery Plan possiamo affrontare inefficienze che da anni rallentano lo sviluppo economico del nostro Paese. Oltre 7 miliardi saranno utilizzati per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Risorse utili a creare un’infrastruttura digitale sicura come il cloud, capace di abbattere i costi della Pubblica Amministrazione ma anche di facilitare la creazione di nuovi servizi digitali. Investiamo sulla possibilità di utilizzare i dati della Pubblica Amministrazione per semplificare i servizi ai cittadini e crearne di nuovi, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale. Rafforziamo la sicurezza informatica per rendere ancora più sicuro lo spazio dei servizi digitali e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 17 gennaio 2021) Con il Recovery Plan possiamo affrontare inefficienze che da anni rallentano lo sviluppo economico del nostro Paese. Oltre 7 miliardi saranno utilizzati per la digitalizzazione della. Risorse utili a creare un’infrastruttura digitale sicura come il cloud, capace di abbattere idellama anche di facilitare la creazione di nuovidigitali. Investiamo sulla possibilità di utilizzare i dati dellaper semplificare iai cittadini e crearne di nuovi, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale. Rafforziamo la sicurezza informatica per rendere ancora più sicuro lo spazio deidigitali e ...

matteorenzi : Più soldi su sanità, centralità della scuola, sblocco cantieri, no a sussidi, giustizia garantista, trasparenza di… - silvia_sb_ : Quando la toppa è peggio del buco. Se fosse vero, sarebbe ancor più grave: La pagina del PdC, colui che detiene la… - Xvision43529787 : @AlfonsoFuggetta Questo costo va visto in un ottica più ampia che ha il doppio scopo di contrastare la lotta all'ev… - patriziapressel : RT @CostanzaRdO: Omero, Shakespeare, Mark Twain. Cancelliamoli tutti. La cancel culture è diventata mobbing, e nessuno è immune. Tra i serv… - robertosabatin4 : @AlfonsoCelotto Certamente Conte ter. PD e IV ci diranno di aver scoperto di avere tanti punti in comune. Renzi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Più servizi Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it