Pioli “Il titolo d’inverno conta poco, concentrati sul Cagliari” (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ci sentiamo di aver fatto e di stare facendo un buon lavoro, dobbiamo continuare a farlo. Anche se dovesse arrivare il titolo d’inverno conta veramente poco, siamo concentrati sulla partita di domani, dove ci saranno tante difficoltà e dovremo essere molto preparati, pensando che sarà la partita più importante del campionato”. A dirlo il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Cagliari.Questa mattina è arrivata la notizia della positività al Covid di Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, ma Pioli non cerca alibi: “Le criticità ci sono e possono arrivare da un momento all’altro, per questo ho sempre bisogno di una squadra pronta e attenta. Siamo stati bravi a raddoppiare sempre le energie in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ci sentiamo di aver fatto e di stare facendo un buon lavoro, dobbiamo continuare a farlo. Anche se dovesse arrivare ilveramente, siamosulla partita di domani, dove ci saranno tante difficoltà e dovremo essere molto preparati, pensando che sarà la partita più importante del campionato”. A dirlo il tecnico del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di.Questa mattina è arrivata la notizia della positività al Covid di Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, manon cerca alibi: “Le criticità ci sono e possono arrivare da un momento all’altro, per questo ho sempre bisogno di una squadra pronta e attenta. Siamo stati bravi a raddoppiare sempre le energie in ...

