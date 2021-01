Pier Ferdinando Casini, il jolly di Renzi nella guerra a Conte: "Vista sul Quirinale", altro clamoroso ribaltone? (Di domenica 17 gennaio 2021) La conoscenza è antica, ma il rapporto si è consolidato negli ultimi anni. Anche se appartengono a generazioni diverse, anche se le loro strade hanno imboccato direzioni diverse, tra Matteo Renzi e Pier Ferdinando Casini c'è un legame solido, rafforzato di recente. L'ex boyscout che ha "rottamato" i post-comunisti e l'ex dc passato da Berlusconi al Pd, si capiscono. E si stimano. Ed è un rapporto che, in queste ore, è stato decisivo per costruire la mossa che, al momento, sembra aver bloccato l'operazione responsabili: ovvero la scelta dell'Udc di sfilarsi dal progetto dei costruttori: «Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel centrodestra. I nostri valori non sono in vendita». Fine. A essere precisi, la manovra è a tre. Renzi, Casini e Lorenzo Cesa. Perché è vero che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) La conoscenza è antica, ma il rapporto si è consolidato negli ultimi anni. Anche se appartengono a generazioni diverse, anche se le loro strade hanno imboccato direzioni diverse, tra Matteoc'è un legame solido, rafforzato di recente. L'ex boyscout che ha "rottamato" i post-comunisti e l'ex dc passato da Berlusconi al Pd, si capiscono. E si stimano. Ed è un rapporto che, in queste ore, è stato decisivo per costruire la mossa che, al momento, sembra aver bloccato l'operazione responsabili: ovvero la scelta dell'Udc di sfilarsi dal progetto dei costruttori: «Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel centrodestra. I nostri valori non sono in vendita». Fine. A essere precisi, la manovra è a tre.e Lorenzo Cesa. Perché è vero che ...

La chiusura dei centristi mette a rischio la conta a Palazzo Madama. I responsabili non si trovano. Ora si pensa di ricucire con Renzi Il premier non vuole cambiare strategia: si va avanti con i voti ...

Crisi di governo, grande affanno attorno a quota 161

Viene dato poi quasi per scontato anche l’appoggio dell’ex M5s Gregorio De Falco e di Pier Ferdinando Casini. Se a questi si aggiungono i quattro senatori a vita, Elena Cattaneo, Carlo Rubbia, Mario ...

