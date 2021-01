Perché il renzismo è imploso? Alle domande del suo ideologo nel 2017, rispondo io oggi (Di domenica 17 gennaio 2021) Perché il renzismo è imploso? Perché Telemaco non è riuscito nella sua opera di rottamare i padri vetusti e tignosi ed inaugurare una nuova era politica giovane, propositiva e tonica? In molti lo avevano intuito anni fa e, oggi, possiamo finalmente dare alcune risposte a domande che, a suo tempo, parevano insolubili. Correva l’anno 2017. Su Repubblica Massimo Recalcati, che applicò la teoria del Complesso di Telemaco alla figura di Matteo Renzi, si poneva interrogativi pregnanti. Il renzismo già all’epoca mostrava segnali predittori di dove sarebbe andato a parare. All’epoca noi che lo avversavamo sembravamo menagrami e disfattisti, oppure rancorosi odiatori. Dunque, seppur siano passati oltre tre anni, proviamo a mettere in tensione le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021)ilTelemaco non è riuscito nella sua opera di rottamare i padri vetusti e tignosi ed inaugurare una nuova era politica giovane, propositiva e tonica? In molti lo avevano intuito anni fa e,, possiamo finalmente dare alcune risposte ache, a suo tempo, parevano insolubili. Correva l’anno. Su Repubblica Massimo Recalcati, che applicò la teoria del Complesso di Telemaco alla figura di Matteo Renzi, si poneva interrogativi pregnanti. Ilgià all’epoca mostrava segnali predittori di dove sarebbe andato a parare. All’epoca noi che lo avversavamo sembravamo menagrami e disfattisti, oppure rancorosi odiatori. Dunque, seppur siano passati oltre tre anni, proviamo a mettere in tensione le ...

