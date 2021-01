Per San Valentino i Baci Perugina? Con le frasi di Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari (Di domenica 17 gennaio 2021) La Perugina ha scelto le parole di Elodie e dei Pinguini Tattici Nucleari per i Baci italiani più famosi del pianeta Con una storia Instagram di qualche ora fa, Elodie ha annunciato la collaborazione con i Baci Perugina. È stata la stessa cantante romana a dire che lei insieme ai Pinguini Tattici Nucleari sono stati scelti dalla Perugina per la limited edition di San Valentino invitando la sua community ad aiutarla con le frasi. L’azienda di cioccolato Perugina ha deciso di cavalcare l’onda del successo di Elodie e dei Pinguini Tattici Nucleari ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Laha scelto le parole die deiper iitaliani più famosi del pianeta Con una storia Instagram di qualche ora fa,ha annunciato la collaborazione con i. È stata la stessa cantante romana a dire che lei insieme aisono stati scelti dallaper la limited edition di Saninvitando la sua community ad aiutarla con le. L’azienda di cioccolatoha deciso di cavalcare l’onda del successo die dei...

piersileri : Profondo cordoglio per la scomparsa di Costantino Ciavarella, primo cittadino di San Nicandro Garganico e medico im… - Tg3web : Arrestati per truffa sui pacchi alimentari la sindaca leghista e un assessore di San Germano Vercellese. Aiuti nega… - romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - cronachelucane : SAN MAURO FORTE: IL SUONO DEI CAMPANACCI DAI BALCONI DELLE CASE - 'Un rumore cupo, fragoroso, assordante ha pervas… - FloraPiachica : RT @fraversion: com’è nata #SanPa, le polemiche, il potere, l’uomo forte al comando, l’assenza dello Stato, Muccioli e l’utilizzo sfrontato… -

Ultime Notizie dalla rete : Per San Incontro on line per San Francesco di Sales - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti Alessandro Del Piero presenta il big match Inter-Juventus: «Fra storia e scudetti non è solo una partita»

Torino - Ha scritto la storia della Juventus, scolpito record, alzato l’ultima Champions, avviato il ciclo dei 9 scudetti di fila dopo aver accettato la Serie B per riportare in alto la squadra. Dieci ...

Foligno, la pandemia da Covid 19 blocca anche la fiera di San Feliciano

FOLIGNO - Non si svolgerà la fiera di San Feliciano, tradizionalmente in programma, il 25 e il 26 gennaio, per la situazione sanitaria. Lo ha sottolineato, in una nota, l’assessore ...

Torino - Ha scritto la storia della Juventus, scolpito record, alzato l’ultima Champions, avviato il ciclo dei 9 scudetti di fila dopo aver accettato la Serie B per riportare in alto la squadra. Dieci ...FOLIGNO - Non si svolgerà la fiera di San Feliciano, tradizionalmente in programma, il 25 e il 26 gennaio, per la situazione sanitaria. Lo ha sottolineato, in una nota, l’assessore ...