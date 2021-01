Pattinaggio velocità, Europei Heerenveen 2021: Bosa sesto nello sprint, Lollobrigida decima nell’allround (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ David Bosa il grande protagonista della seconda giornata degli Europei sul ghiaccio olandese della Thialf di Heerenveen. L’azzurro conferma il sesto posto di ieri nella classifica generale dello sprint grazie a due ulteriori prove di valore su 500 e 1000 metri. Si tratta del miglior piazzamento di sempre per un pattinatore italiano agli Europei sprint. La rassegna continentale per i colori azzurri si è chiusa inoltre con due piazzamenti da top ten nell’allround. Nella prima prova odierna, quella sui 1500 metri, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) ed Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) non sono infatti riusciti a centrare la qualificazione sulle distanze finali, vale a dire i 5000 per le donne e i 10.000 per gli uomini. ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ Davidil grande protagonista della seconda giornata deglisul ghiaccio olandese della Thialf di. L’azzurro conferma ilposto di ieri nella classifica generale dellograzie a due ulteriori prove di valore su 500 e 1000 metri. Si tratta del miglior piazzamento di sempre per un pattinatore italiano agli. La rassegna continentale per i colori azzurri si è chiusa inoltre con due piazzamenti da top ten. Nella prima prova odierna, quella sui 1500 metri, Francesca(Aeronautica Militare) ed Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) non sono infatti riusciti a centrare la qualificazione sulle distanze finali, vale a dire i 5000 per le donne e i 10.000 per gli uomini. ...

