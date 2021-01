Palestina al voto così finisce la presidenza di Abu Mazen. A decidere saranno i petrodollari del Golfo

(Di domenica 17 gennaio 2021)alNel suo viaggio tra le fazioni in campo, in un percorso politico che resta accidentato , Globalist ha una straordinaria guida: Amira Hass, firma storica di Haaretz, che meglio di ...

Palestina 2021, un anno elettorale. L’anno che segnerà la fine della presidenza, alquanto incolore come si addice al personaggio, di Mahmoud Abbas.Dopo 15 anni dalle ultime elezioni, i palestinesi andranno alle urne per eleggere i membri del Parlamento a maggio e il presidente a luglio. Attraverso un decreto firmato ieri per tenere le elezioni l ...