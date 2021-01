Palermo, primo giorno in ‘zona rossa’: runner e poche auto in strada (Di domenica 17 gennaio 2021) PALERMO – Negozi chiusi, poche auto in circolazione e strade popolate soltanto da runner. Cosi’ Palermo nel primo giorno di zona rossa, misura anti-Covid decisa dall’ultimo Dpcm e recepita dal governatore Nello Musumeci con una ordinanza che restera’ in vigore fino alla fine di gennaio. Il centro citta’ e’ semideserto: in via Roma, dove il Comune ha sospeso la Ztl, ma anche in via Cavour e via Duca della Verdura poche auto e qualche autobus che gira vuoto. Leggi su dire (Di domenica 17 gennaio 2021) PALERMO – Negozi chiusi, poche auto in circolazione e strade popolate soltanto da runner. Cosi’ Palermo nel primo giorno di zona rossa, misura anti-Covid decisa dall’ultimo Dpcm e recepita dal governatore Nello Musumeci con una ordinanza che restera’ in vigore fino alla fine di gennaio. Il centro citta’ e’ semideserto: in via Roma, dove il Comune ha sospeso la Ztl, ma anche in via Cavour e via Duca della Verdura poche auto e qualche autobus che gira vuoto.

