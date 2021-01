Palazzo Chigi | “Gravissime insinuazioni su ruolo intelligence in crisi di governo”

(Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “In merito all’editoriale di quest’oggi del Direttore del quotidiano la Stampa sono completamente destituite di ogni fondamento le gravissime insinuazioni in cui, facendo genericamente riferimento a quanto narrato dalle ‘cronache’ di questi giorni, si evoca un presunto ‘network’ che farebbe capo al Presidente del Consiglio al fine di ampliare la maggioranza e reclutare nuovi senatori”. A precisarlo sono fonti di Palazzo Chigi.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - matteosalvinimi : Ah, pensa un po'. - LegaSalvini : ??MANCANO I VOTI, ADESSO CONTE È A RISCHIO ?? Dramma a Palazzo Chigi, rischiano di dover fare le valigie - danisailor7 : RT @GeopoliticalCen: Italia Viva uscirebbe dall’aula del Senato al momento della fiducia al governo, garantendo così la sopravvivenza di Co… - MaltoDoppio3 : RT @MrETP: Conte se va al senato a contrarsi, cade nel trappolone di Renzi e si suicida. I numeri non ci sono. Da martedì in poi con Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi

Massimo Gianni rivela un network di avvocati, 007 e prelati impegnati nella caccia al responsabile per mettere al sicuro il premier Conte ...Il segretario dei centristi critico con Renzi: "Si è generata una crisi al buio per irresponsabilità dei suoi protagonisti che getta l'Italia in una palude".