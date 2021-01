Ozil | nuova avventura in Turchia | era stato accostato anche alla Juve

Leggi su serieanews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Per Mesutè pronta unain: rescisso il contratto con l’Arsenal, è pronto a ripartire ancora. Quella di Mesutall’Arsenal è stata un’dai tantissimi alti e bassi. Un percorso in casa gunners che ha visto il giocatore tedesco spesso al centro delle critiche, per un rendimento che spesso è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.