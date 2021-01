Oscar: short list per miglior film straniero sale a 15 (Di domenica 17 gennaio 2021) Oscar 2021. Per rimanere in linea con i tempi di pandemia che stiamo vivendo, il Board of Governors dell’Academy ha approvato una modifica nel regolamento: passano da 10 a 15 i film di diversi paesi che potranno entrare nella “short list” (la lista – anticamera delle vere e proprie nomination) dell’international feature film, ossia del miglior film straniero o comunque di lingua non inglese. Come si realizzerà la short list per l’Oscar? Per garantire che l’integrità del processo rimanga intatta, il comitato preliminare del lungometraggio internazionale voterà a scrutinio segreto per arrivare alla rosa di 15 film provenienti da diversi paesi. Negli anni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021)2021. Per rimanere in linea con i tempi di pandemia che stiamo vivendo, il Board of Governors dell’Academy ha approvato una modifica nel regolamento: passano da 10 a 15 idi diversi paesi che potranno entrare nella “” (laa – anticamera delle vere e proprie nomination) dell’international feature, ossia delo comunque di lingua non inglese. Come si realizzerà laper l’? Per garantire che l’integrità del processo rimanga intatta, il comitato preliminare del lungometraggio internazionale voterà a scrutinio segreto per arrivare alla rosa di 15provenienti da diversi paesi. Negli anni ...

