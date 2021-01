Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Capricorno e Acquario

Leggi su giornal

(Di lunedì 18 gennaio 2021) – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata dele dell’per questo lunedì.Per tutti coloro nati sotto il segno delsarà una giornata composta da alti e bassi a seconda del campo in cui vi andrete ad addentrare. Per quanto riguarda l’amore inizierete la giornata con i migliori propositi, ma purtroppo dovrete fare i conti anche con gli altri e quindi dovete mantenere i nervi saldi per portare al termine nel migliore dei modi questo lunedì. Le persone sposate dovranno subire qualche malcontento sia della suocera che della mamma, ma anche i vostri figli vi daranno un bel da fare con i loro capricci, ...