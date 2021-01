Ornella Muti, il lutto che ha sconvolto la sua famiglia: “Il dolore più grande…” (Di domenica 17 gennaio 2021) , ecco il racconto da brividi dell’attrice in tv. Ornella Muti racconta il lutto che ha sconvolto la sua famiglia: parole da brividiLei è una delle grandi dive del cinema italiano, ma non solo. La sua fama è internazionale ed è arrivata fino a Hollywod, tanto che nel 1994 i media americani l’hanno definita la donna più bella del mondo. Stiamo parlando della grandissima Ornella Muti, che oggi ha 65 anni e ha ancora un fascino incredibile. La sua splendida carriera è cominciata nel 1970, quando aveva solo 14 anni, con il film ‘La moglie più bella’ di Damiano Damiani. A questo, poi, sono seguiti tantissimi altri, con registi del calibro di Mario Monicelli, Dino Risi, e molti altri. Anche la vita privata di Ornella Muti è finita più volte ... Leggi su altranotizia (Di domenica 17 gennaio 2021) , ecco il racconto da brividi dell’attrice in tv.racconta ilche hala sua: parole da brividiLei è una delle grandi dive del cinema italiano, ma non solo. La sua fama è internazionale ed è arrivata fino a Hollywod, tanto che nel 1994 i media americani l’hanno definita la donna più bella del mondo. Stiamo parlando della grandissima, che oggi ha 65 anni e ha ancora un fascino incredibile. La sua splendida carriera è cominciata nel 1970, quando aveva solo 14 anni, con il film ‘La moglie più bella’ di Damiano Damiani. A questo, poi, sono seguiti tantissimi altri, con registi del calibro di Mario Monicelli, Dino Risi, e molti altri. Anche la vita privata diè finita più volte ...

MusicStarStaff : CS_”Domenica In” su Rai1 con Mara Venier| Tra gli ospiti Ornella Muti, Gina Lollobrigida, Lapo Elkann e Serena Rossi - Sami6ix : RT @historyandfacts: Ornella Muti in Madrid, 1973. - Marina84440888 : ?????? UN POVERO RICCO 1983 - #RENATO POZZETTO E #ORNELLA MUTI - FILM COMPLETO - icysoulxo : RT @moodvintage: Ornella Muti as Princess Aura - Flash Gordon (1980) - spatnaizer : RT @MrBushman1: Outstanding Ornella MUti and Michele Placido in Romanzo Popolare directed by Mario Monicelli, 1974 -