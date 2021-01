Open the box, il progetto che aiuta i docenti a insegnare come difendersi dalle fake news (Di domenica 17 gennaio 2021) Fact checking e data literacy entrano nel programma di educazione civica e Datraninja ha elaborato un ciclo di lezioni per orientarsi nei tranelli della Rete. Una formazione che vuole raggiungere 500 insegnanti e 10mila giovani in tre anni con 10 percorsi di apprendimento... Leggi su repubblica (Di domenica 17 gennaio 2021) Fact checking e data literacy entrano nel programma di educazione civica e Datraninja ha elaborato un ciclo di lezioni per orientarsi nei tranelli della Rete. Una formazione che vuole raggiungere 500 insegnanti e 10mila giovani in tre anni con 10 percorsi di apprendimento...

Fact checking e data literacy entrano nel programma di educazione civica e Datraninja ha elaborato un ciclo di lezioni per orientarsi nei tranelli della Rete.

Australian Open, voci da Melbourne: “Per gli australiani, noi tennisti siamo una minaccia”

Dovrebbe trattarsi di Edward Elliot, coach di Lauren Davis. Tra le 79 persone a bordo, 24 erano tennisti. L’Australian Open ha subito rilasciato un comunicato a riguardo, specificando che i giocatori ...

Dovrebbe trattarsi di Edward Elliot, coach di Lauren Davis. Tra le 79 persone a bordo, 24 erano tennisti. L'Australian Open ha subito rilasciato un comunicato a riguardo, specificando che i giocatori ...