Oltre un milione di vaccinati, Italia prima in Europa (Di domenica 17 gennaio 2021) C'erano state numerose polemiche sull'alto numero di vaccinazioni giornaliere da compiere, ma occorre dire che in Italia ci stiamo comportando molto bene. Anche se l'obiettivo è raggiungere le 300mila ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) C'erano state numerose polemiche sull'alto numero di vaccinazioni giornaliere da compiere, ma occorre dire che inci stiamo comportando molto bene. Anche se l'obiettivo è raggiungere le 300mila ...

Mov5Stelle : Ancora Primi In Europa: Somministrate In Italia Oltre 1 Milione Di Dosi Di Vaccini Contro il Covid Il nostro Paese… - enpaonlus : Ravenna, veterinario maltratta e sopprime animali col consenso dei proprietari ed evade per un milione di euro… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i prim… - robyfiore : @GfveGianfra @MicheleMazzell5 Se anche fosse stata causa del vaccino, lei li ha fatti i conti? Sarebbe un decesso s… - FabioSantilli : #17gennaio 1945: L'Armata Rossa libera Varsavia. I nazisti tentano invano di nascondere i crimini commessi ad… -