Nuvolari | il mantovano volante

Leggi su panorama

(Di domenica 17 gennaio 2021) Bravura, spericolatezza, fantasia: con questi elementi il pioniere dell'automobilismo costruì la sua leggenda. Campione di Mille Miglia, fu il protagonista di una stagione eroica. E rifiutò la tessera del Fascio. Come ricostruisce una biografia appassionante. A tutta prima, nessuno gli avrebbe riconosciuto il timbro dell'atleta. Piccolino, pelle e ossa, senza un grammo di grasso ma anche senza un grammo di muscolatura. E poi con quel nome - Tazio - che sembrava uscito dai manuali di letteratura latina per chi aspirava alla direzione della Biblioteca vaticana. Solo l'urlo con la gola piena che accompagnava le sue corse in automobile, quando affrontava il cuore delle curve a gomito - quello sì - rivelava la tempra del lottatore che, gli avversari, li voleva soltanto per sconfiggerli.- Taziodi Castel ...