Nuovo DPCM, cosa si può fare e cosa no nelle zone gialle, arancione e rosse. INFOGRAFICA (Di domenica 17 gennaio 2021) Le restrizioni per contenere il contagio da Covid-19 saranno in vigore da oggi 17 gennaio fino al 5 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021) Le restrizioni per contenere il contagio da Covid-19 saranno in vigore da oggi 17 gennaio fino al 5 marzo. L'articolo .

AzzolinaLucia : È stato firmato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi delle principali misure riguardanti la scuola.… - SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - orizzontescuola : Nuovo DPCM, cosa si può fare e cosa no nelle zone gialle, arancione e rosse. INFOGRAFICA - stenric56 : RT @beatrice_tom: Il nuovo dpcm consente di chiudere tutte le attività alle 22. Dopo le 22 sono consentite le attività di spaccio di prosti… -