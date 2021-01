“Non vorrei dirvelo, ma…”. Affari tuoi, Simone e Noemi rifiutano di cambiare pacco per ben due volte. E alla fine succede di tutto: Carlo Conti senza parole (Di domenica 17 gennaio 2021) È stata una strana puntata quella di Affari tuoi du sabato 16 gennaio 2021. I concorrenti hanno rifiutato per ben due volte di cambiare il pacco accettando, alla fine della quarta puntata, un’offerta. Si chiamano Simone e Noemi. Una decisione, quella presa dopo un po’ di esitazione, che si è rivelata vincente, poiché nel loro pacco c’era comunque una bella cifra, 5.000€, ma molto inferiore a quella da loro vinta. C’è da dire tuttavia, che nel pacco rimasto ancora da aprire c’erano invece 300.000€. “Avete rifiutato il cambio sia con il pacco numero 3, numero del sogno, che con il 7, numero degli angeli” ha commentato il padrone di casa Carlo Conti, in ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) È stata una strana puntata quella didu sabato 16 gennaio 2021. I concorrenti hanno rifiutato per ben duediilaccettando,della quarta puntata, un’offerta. Si chiamano. Una decisione, quella presa dopo un po’ di esitazione, che si è rivelata vincente, poiché nel loroc’era comunque una bella cifra, 5.000€, ma molto inferiore a quella da loro vinta. C’è da dire tuttavia, che nelrimasto ancora da aprire c’erano invece 300.000€. “Avete rifiutato il cambio sia con ilnumero 3, numero del sogno, che con il 7, numero degli angeli” ha commentato il padrone di casa, in ...

LucaBizzarri : Letta (che mi sta simpatico) scrive che nel mondo siamo spaghetti e mandolino per colpa di Renzi (che non mi sta si… - IlContiAndrea : #OriettaBerti “Non lo so ancora come mi vestirò a #Sanremo2021, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achill… - scialpi : Non voglio taggare nessuno vorrei che foste voi a farlo chi credete utile o a chi non lo è stato a farlo come segno… - GinaCande1 : RT @RositaAmoruso: #tzvip E comunque non vorrei mai essere amica di una che paragona l'ansia e le crisi dettate dall'ansia alla luna storta… - 1Rematto : RT @lavitaeyes27: @1Rematto Grazie mille, davvero. Vorrei dirti che la speranza e che andrà tutto bene non la perderò mai... buon viaggio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vorrei Il Mondo che non vorrei La Gazzetta di Sondrio Nardella cerca la strada per un Franchi coperto. Con i milioni del Comune

Incontro tra il sindaco e il governatore Giani: «Faremo di tutto». Le risorse da Art bonus, Credito sportivo e affitti ai privati ...

Una pioggia di ristori che non ferma la crisi: la mappa degli esclusi

La sua richiesta, quella che sta nell’istinto di chi fa impresa, sarebbe «lavorare», ma dal momento che non gli viene concesso vorrebbe che le piccole iniezioni di liquidità fossero almeno ...

Incontro tra il sindaco e il governatore Giani: «Faremo di tutto». Le risorse da Art bonus, Credito sportivo e affitti ai privati ...La sua richiesta, quella che sta nell’istinto di chi fa impresa, sarebbe «lavorare», ma dal momento che non gli viene concesso vorrebbe che le piccole iniezioni di liquidità fossero almeno ...