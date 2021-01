“Non ho più un euro, sarei disposto a fare qualsiasi lavoro”. Shalpy, l’appello accorato del cantante: “Andrebbe bene anche il cameriere” (Di domenica 17 gennaio 2021) Non ce la fa più Shalpy. È arrivato al punto di non ritorno. Ed è una questione prettamente economica: “In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza” e per lavorare “accetterei qualsiasi proposta”, ha scritto Shalpy, che all’anagrafe si chiama Giovanni Scialpi. Il cantante e personaggio dello spettacolo che, come molti altri nel suo campo, è stato duramente colpito dalla crisi causata dal Covid19, ora si sfoga in cerca di un impiego redditizio che lo possa sostentare in questo brutto periodo senza spettacoli e serate. Shalpy ha raccontato la sua situazione a Rolling Stone, rivelando una situazione di grande difficoltà economica, “come il 90% della gente che fa questo mestiere”. “Faccio parte di una fetta di persone che non è calcolata né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Non ce la fa più. È arrivato al punto di non ritorno. Ed è una questione prettamente economica: “In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza” e per lavorare “accettereiproposta”, ha scritto, che all’anagrafe si chiama Giovanni Scialpi. Ile personaggio dello spettacolo che, come molti altri nel suo campo, è stato duramente colpito dalla crisi causata dal Covid19, ora si sfoga in cerca di un impiego redditizio che lo possa sostentare in questo brutto periodo senza spettacoli e serate.ha raccontato la sua situazione a Rolling Stone, rivelando una situazione di grande difficoltà economica, “come il 90% della gente che fa questo mestiere”. “Faccio parte di una fetta di persone che non è calcolata né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo ...

